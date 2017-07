Ci siamo. I Paradise Lost hanno reso disponibile il lyric video di “The Longest Winter”, canzone che sarà contenuta nel nuovo album “Medusa” in uscita il 1 ° settembre tramite Pa.

Questa la tracklist di “Medusa”

Fearless Sky (8:30)

Gods Of Ancient (5:50)

From The Gallows (3:42)

The Longest Winter (4:31)

Medusa (6:20)

No Passage For The Dead (4:16)

Blood & Chaos (3:51)

Until The Grave (5:41)

Bonus tracks:

Frozen Illusion (5:45)

Shrines (3:59)

Symbolic Virtue (4:38)