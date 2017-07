Pantera: la band sarebbe stata vicina alla reunion, lo dice Rex Brown

Secondo quanto dichiarato da Rex Brown in una recente intervista, i restanti membri dei Pantera sarebbero stati vicini ad una reunion, dopo molte offerte arrivate negli ultimi anni.

Ecco quanto dichiarato da Brown:

“Beh, io parlo per me e mi piacerebbe davvero andare lì fuori e suonare di nuovo quelle canzoni. E se anche gli altri fossero d’accordo…potremmo trovarci tutti in una stanza, superare tutto quello che è successo tra di noi e fare ancora musica. Ma sarebbe diverso, mancherebbe qualcosa.

Non mi piace usare la parola mai, ma allo stesso tempo la vita diventa sempre più breve.

Lo farei? Ho visto Phil non molto tempo fa e ognuno di noi si sta dedicando al altro. Ma io mi alzerei e lo farei in cambio di nulla.”