Ozzy Osbourne: nel 2018 partirà l’ultimo tour mondiale, una data in Italia

I rumors sul futuro musicale di Ozzy Osbourne circolano ormai da tempo immemore, ma stando alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Ozzy sembra che sia stata presa una decisione ben precisa: il prossimo anno il Madman si imbarcherà in un lunghissimo tour mondiale d’addio che si concluderà nel 2020. Il tour passerà anche dall’Italia per un’unica data, con location ancora da confermare, che si terrà domenica 17 giugno 2018.

Ecco quanto affermato dal Madman:

Tutti, ormai da diverso tempo, continuano a chiedermi quando mi ritirerò dalle scene… ora lo posso dire apertamente. Questo sarà il mio ultimo tour mondiale, ma questo non esclude la possibilità di poter tenere qualche show isolato qua e là…

In questo farewell tour Mr. Osbourne sarà accompagnato da musicisti di lunga data fra cui Zakk Wylde alla chitarra, Rob “Blasko” Nicholson al basso, Tommy Clufetos alla batteria e Adam Wakeman alle tastiere. Il tour prenderà avvio il prossimo maggio in Sud America, attraversando Messico, Cile, Argentina e Brasile, quindi, dopo alcune date ad inizio giugno in Russia, Ozzy proseguirà i suoi show in Europa, partecipando ai festival estivi più importanti.

Non ci resta che attendere il 2018 per aver ulteriori dettagli.