Overkill: il video ufficiale di “Goddamn Trouble”

Mancano pochi giorni al 10 febbraio, data in cui verrà pubblicato il nuovo album degli Overkill, intitolato “The Grinding Wheel“. Nell’attesa, è disponibile online una nuova anteprima, il video ufficiale del brano “Goddamn Trouble“.

Il video è stato diretto da Kevin Custer, mentre questa sarà la tracklist dell’album:

01. Mean, Green, Killing Machine

02. Goddamn Trouble

03. Our Finest Hour

04. Shine On

05. The Long Road

06. Let’s All Go To Hades

07. Come Heavy

08. Red White And Blue

09. The Wheel

10. The Grinding Wheel