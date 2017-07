Orphaned Land: prime informazioni sul nuovo album

Gli israeliani Orphaned Land hanno diffuso le primissime informazioni sul loro nuovo album, le cui registrazioni sono apppena terminate. Il nuovo lavoro si intitolerà “Unsung Prophets & Dead Messiahs” e la sua pubblicazione è programmata per il 26 gennaio 2018. Le registrazioni del lavoro, il successore di “All Is One” (la recensione), hanno avuto luogo in Svezia. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni sulla nuova uscita.