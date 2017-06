Gli Orden Ogan hanno annunciato le date del loro prossimo tour europeo, a supporto del nuovo album “Gunmen“, in uscita il 7 luglio per AFM Records. Il tour avrà come supporto principale i Rhapsody Of Fire e passerà dall’Italia per tre date live tra Ottobre e Novembre.

24/10 – New Age – Ropncade (TV)

25/10 – Zona Roveri Music factory – Bologna

05/11 – Dagda Live Club – Borgo Priolo (PV)