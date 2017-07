Orden Ogan: il lyric video di “Come With Me To The Other Side” con Liv Kristine

Gli Orden Ogan hanno reso disponibile in streaming il lyric video di “Come With Me To The Other Side”, brano contenuto nel prossimo album della band dal titolo dal titolo “Gunmen”, in uscita il prossimo 7 Luglio per AFM Records.

La traccia vede la collaborazione con la vocalist Liv Kristine.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork della release:

01. Gunman

02. Fields Of Sorrow

03. Forlorn And Forsaken

04. Vampire In Ghost Town

05. Come With Me To The Other Side (feat. Liv Kristine)

06. The Face Of Silence

07. Ashen Rain

08. Down Here (Wanted: Dead Or Alive)

09. One Last Chance

10. Finis Coronat Opus