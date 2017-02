Gli Obituary pubblicheranno il loro nuovo album, omonimo, il prossimo 17 marzo per Relapse Records. Una nuova anteprima dal full length, il brano “Turned to Stone” con il relativo lyric video, è ora disponibile online sul sito Loudwire.com.

Ricordiamo la tracklist di “Obituary“:

01. Brave

02. Sentence Day (ascolta l’audio)

03. Lesson In Vengeance

04. End It Now

05. Kneel Before Me

06. It Lives

07. Betrayed

08. Turned To Stone

09. Straight To Hell

10. Ten Thousand Ways To Die