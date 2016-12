La death metal band italiana No More Fear ha rilasciato online il teaser video di “Mare Mortum“. Il brano è tratto dall’ultimo lavoro “Malamente“, uscito lo scorso 2 Dicembre per la Memorial Records.

Ricordiamo tracklist e artwork di ““:

01 Morte e Orazione

02 Mare Mortum

03 The Boss Letter

04 A Sinister Murder Case

05 Lady ‘ndrangheta

06 Tre Cavalieri

07 Conferimento della Santa