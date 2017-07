I Nile hanno scelto Erick Rutan produttore per il successore di “What Should Not Be Unearthed”, primo disco dopo l’uscita dal gruppo del membro storico chitarrista/cantante Dallas Toler-Wade.

Il posto di Toler-Wade è stato preso da Brian Kingsland, proveniente dalla band death metal Enthean. Già scritte 5 canzoni. Il disco uscirà ad inizio 2018 e, secondo il membro fondatore Karl Sanders, era giunto il momento di cambiare produttore.