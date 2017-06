Nickelback: la nuova “Song On Fire” eseguita in versione acustica per uno show svedese

I Nickelback hanno eseguito dal vivo in versione acustica il nuovo brano “Song On Fire”, in occasione della loro partecipazione al programma radiofonico svedese Rockklassiker.

Il brano è contenuto nel prossimo album della band dal titolo “Feed The Machine”, in uscita il 16 Giugno per BMG.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork di “Feed The Machine”:

01. Feed The Machine

02. Coin For The Ferryman

03. Song On Fire

04. Must Be Nice

05. After The Rain

06. For The River

07. Home

08. The Betrayal (Act III)

09. Silent Majority

10. Every Time We’re Together

11. The Betrayal (Act I)