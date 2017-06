Next To None: il lyric video di “Pause”

I Next To None, giovanissima band metal statunitense che annovera tra le sue fila il batterista Max Portnoy, figlio del celeberrimo ex Dream Theater Mike Portnoy, hanno diffuso il lyric video di “Pause“, brano contenuto nel nuovo album “Phases“, in uscita il prossimo 7 luglio tramite EMP Label Group per il Nord America e InsideOut Music per l’Europa.

Di seguito ricordiamo tracklist e artwork di “Phases“:

01. 13

02. Answer Me

03. The Apple (il video ufficiale)

04. Beg

05. Alone

06. Kek

07. Clarity

08. Pause

09. Mr Mime

10. Isolation

11. Denial

12. The Wanderer