Never Say Die Tour: una data in Italia a novembre

Comunicato Hellfire Booking:

Felici di annunciare il ritorno in Italia del Never Say Die Tour 2017!

L’appuntamento è fissato per il prossimo 15 Novembre a Zona Roveri a Bologna insieme ad Emmure | Deez Nuts | Chelsea Grin | Sworn In | Kublai Khan | Lorna Shore | Polaris.

15 NOVEMBRE | Zona Roveri Music Factory, Bologna

Evento Facebook

Questo il running order:

Doors: 5:00 pm

Lorna Shore 05:45 – 06:10 pm

Polaris 06:25 – 06:50 pm

Kublai Khan 07:05 – 07:30 pm

Sworn In 07:45 – 08:15 pm

Chelsea Grin 08:30 – 09:00 pm

Deez Nuts 09:15 – 09:55 pm

Emmure 10:15 – 11:00 pm