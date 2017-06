Myrkur: i dettagli del nuovo album, nuova traccia in streaming e due date in Italia a fine anno

La one woman band e polistrumentista danese Myrkur, al secolo Amalie Bruun, ha rivelato i dettagli del nuovo album “Mareridt”, che sarà pubblicato il prossimo autunno tramite Relapse Records.

L’artista ha inoltre reso disponibile in streaming il brano ”Måneblôt”, nuovo estratto dalla release, e ha annunciato un tour europeo che la porterà anche in Italia per due date tra Novembre e Dicembre.

L'artista sarà accompagnata da Sólstafir per l'occasione.

Myrkur + Sólstafir

27 Novembre- Milano – Circolo Magnolia

1 Dicembre – Bologna – Locomotiv

Di seguito la tracklist di “Mareridt”:

01.“Mareridt”

02.“Måneblôt”

03.“The Serpent”

04.“Crown”

05.“Elleskudt”

06.“De Tre Piker”

07.“Funeral” (featuring Chelsea Wolfe)

08.“Ulvinde”

09.“Gladiatrix”

10.“Kætteren”

11.“Børnehjem”

12.“Death Of Days” *

13.“Kvindelil” * (featuring Chelsea Wolfe)

14.“Løven” *

15.“Himlen blev sort” *

16.“Två Konungabarn” *

* Digital / Deluxe 2xLP Bonus Track

Questo invece l’artwork di copertina: