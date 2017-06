Mr. Big: eseguiti live due brani tratti dal nuovo album “Defying Gravity”

I Mr. Big hanno eseguito per la prima volta dal vivo al Cutting Room di New York alcuni brani tratti dal loro ultimo studio album “Defying Gravity“, in uscita il prossimo 7 luglio per Frontiers Music Srl. La band ha suonato “Everybody Needs a Little Trouble“, “1992” e la cover degli Humble Pie “30 Days In The Hole” durante il programma TV BackStory Events condotto da Brad Tolinski.

Di seguito la clip della performance:

Ricordiamo la tracklist della release:

01. Open Your Eyes

02. Defying Gravity

03. Everybody Needs A Little Trouble

04. Damn I’m In Love Again

05. Mean To Me

06. Nothing Bad (About Feeling Good)

07. Forever And Back

08. She’s All Coming Back To Me Now

09. 1992

10. Nothing At All

11. Be Kind