Mr. Big: ascolta il brano “Mean To Me”

I Mr. Big pubblicheranno il loro nuovo album, il nono della loro carriera, intitolato “Defying Gravity”, il prossimo 7 luglio tramite Frontiers Music Srl. Una nuova anticipazione dal full length, l’audio del brano “Mean To Me“, è ora disponibile online.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. Open Your Eyes

02. Defying Gravity

03. Everybody Needs A Little Trouble

04. Damn I’m In Love Again

05. Mean To Me

06. Nothing Bad (About Feeling Good)

07. Forever And Back

08. She’s All Coming Back To Me Now

09. 1992

10. Nothing At All

11. Be Kind