Monster Magnet: quasi al termine le registrazioni del nuovo album

I Monster Magnet stanno per terminare le registrazioni del loro nuovo album che dovrebbe vedere la luce, presumbilmente, la prossima estate. In una recente intervista a Talking Metal Dave Wyndorf, frontman della band, ha rilasciato alcune indiscrezioni relative alla nuova release:

Il modo in cui compongo musica differisce rispetto a molti altri artisti. Io scrivo musica nella mia cucina, sistemo ogni cosa nel miglior modo possibile senza però scrivere i testi delle canzoni prima di aver registrato tutto. Quindi il mio metodo è questo: mi sono seduto in cucina, ho scritto le canzoni e le ho portate ai ragazzi della band per lavorarci su. Poi siamo andati in studio e, come dovrebbe fare un buon rocker, ho registrato batteria, chitarre e basso e abbiamo quasi terminato. Al momento stiamo aspettando che quell’idiota del cantante completi le canzoni e le canti. A questo punto dovremmo iniziare il mixing a marzo.