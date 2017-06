Michael Schenker: nuovo contratto discografico e nuovo album in arrivo nella prossima primavera

Grandi notizie per gli appassionati di hard rock. Michael Schenker è entrato in studio di registrazione per dar vita ad un nuovo studio album insieme al produttore Michael Voss. I Michael Schenker Fest, questo è il monicker della nuova creatura musicale del chitarrista tedesco, pubblicheranno la nuova release nella primavera del 2018 tramite Nuclear Blast.

