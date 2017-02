Michael Kiske: il cantante spiega le ragioni della reunion con gli Helloween

Michael Kiske, in una recente intervista a TNT Radio Rock, ha chiarito le motivazioni alla base della sua decisione di prendere parte alla reunion degli Helloween. Di seguito i passaggi più significativi.

Riguardo a come abbia riallacciato i rapporti con il chitarrista Michael Weikath, Kiske ha risposto:

Beh, si tratta di una lunga storia; non è accaduto così, da un giorno all’altro. Tutto è iniziato quando qualcosa dentro di me, negli ultimi 3-4 anni è cambiata, senza che io me ne accorgessi. Credo che fosse lo Sweden Rock Festival del 2013… Weikath mi incontrò e la prima cosa che mi disse fu: ‘Cosa ho fatto di così tanto male a tal punto da non potermi perdonare?’ Questa è stata la prima frase che lui mi ha detto dopo tutti questi anni. Ho realizzato quindi che dentro di me lo avevo in qualche modo perdonato, e l’avevo già fatto da tanto tempo senza rendermene conto. Ecco come sono andate le cose. Tornando agli anni passati dopo aver lasciato gli Helloween posso dire che sono cresciuto, migliorato e anche i periodi difficili che ho attraversato mi hanno aiutato a maturare a livello umano e ora non sono più arrabbiato. A volte, quando racconto la mia esperienza, non è così scontato che tutti possano capire. Nonostante tutto ho realizzato che dimenticare tutto quello che era successo e riallacciare i rapporti non è stato poi così difficile, anzi… non solo, ho capito che era giusto fare quello che ho fatto e ne sono felice.