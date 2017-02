Michael Anthony: “Possibile reunion con i Van Halen? Mai dire mai…”

Michael Anthony sarebbe disposto ad una reunion con i suoi ex compagni per celebrare i quarant’anni dalla pubblicazione dello storico debut album dei Van Halen. Il celebre bassista, in una recente intervista rilasciata al NAMM show ad Anaheim, ha dichiarato:

Sono il tipo di persona che dice sempre ‘mai dire mai’. Attualmente mi sto divertendo alla grande con quello che sto facendo, ma se dovesse accadere una reunion o qualcosa del genere, beh, io ci sono ovviamente. Il prossimo anno, se non sbaglio, è il quarantesimo anniversario del nostro primo album…chissà.

Staremo a vedere se Eddie Van Halen sarà disposto a incontrare Anthony.