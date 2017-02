Metallica: setlist abbreviata a Copenaghen a causa di un malanno di James Hetfield

Durante lo show svoltosi ieri sera, 3 febbraio, alla Royal Arena di Copenaghen, in Danimarca, i Metallica si sono visti costretti ad accorciare la setlist a causa di un malanno di James Hetfield, che gli avrebbe reso molto difficile riuscire ad esibirsi ad alti livelli.

Il frontman si era già scusato con il pubblico per le cattive condizioni dell’esibizione e aveva chiesto ai presenti se avessero preferito che la band continuasse con lo show oppure lo interrompesse per poi recuperarlo in una nuova occasione.

Ecco quanto dichiarato da James Hetfield ai presenti:

“Non è giusto per voi, avete pagato un sacco di soldi per vedere la vostra band preferita e noi non stiamo suonando bene. Lascio a voi la scelta. Preferireste vederci in condizioni migliori in un’altra occasione?

Io voglio fermarmi. Voi cosa ne pensate?”

Al secco no di risposta, Hetfield ha dunque deciso di andare avanti. Nonostante il tentativo, però, i Metallica hanno dovuto tagliare “Halo On Fire” e “Sad But True”, originariamente previste dalla scaletta: la band è comunque riuscita a suonare ben 16 pezzi.

Di seguito un video amatoriale dell’accaduto:

I Metallica sono attualmente in tour per promuovere il loro nuovo album “Hardwired…To Self-Destruct”.