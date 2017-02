Metallica: “Potrebbero esserci altri show dei Big 4”, parola di Kirk Hammett

Non è la prima volta che qualcuno parla con interesse della possibilità di rifare un tour con i Big 4, vale a dire Metallica, Megadeth, Anthrax e Slayer. L’ultimo a parlarne per esprimere la possibilità di nuovi show in questo tour unito viene da Kirk Hammett dei Metallica, che ha dichiarato quanto segue:

Anche se non abbiamo ancora annunciato nessuna data dei Big 4 nel futuro, o niente di simile, personalmente prevedo che succederà di nuovo nel futuro. Non so quando, ma vedo che nel futuro succederà. Vedo questi concerti come una sorta di celebrazione, una vera celebrazione l’uno dell’altro, e una vera celebrazione della musica che facciamo tutti, una vera celebrazione del pubblico che festeggia quello che facciamo, quindi perchè non avere altre situazioni del genere?

Mentre aspettiamo di sapere se ci saranno in effetti sviluppi da questo punto di vista, aspettiamo di sapere che cosa succederà nel corso della cerimonia di premiazione dei Grammy di quest’anno, che avrà luogo fra poche ore. Anche i Metallica vi prenderanno parte, con un’esizione che li vedrà suonare insieme a Lady Gaga.