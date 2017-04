Metallica: ospiti speciali sul prossimo album di Lady Gaga

Dopo che Lars Ulrich aveva definito Lady Gaga “la quintessenza del quinto membro di questa band“, e dopo che anche altri esponenti di spicco del mondo del metal avevano difeso il duetto tra i Metallica e la celebre popstar durante la cerimonia di consegna dei Grammy, era solo questione di tempo. I Metallica saranno infatti gli ospiti principali del nuovo album di Lady Gaga, una collaborazione che in un certo senso potrebbe far tornare alla mente il progetto “Lulu” con Lou Reed e che sicuramente farà parlare molto di sè per tutto l’anno. Le registrazioni dovrebbero iniziare nel mese di giugno insieme al produttore Brian Kennedy, persona di grande esperienza, ma sempre nell’ambito del pop. In attesa di ulteriori dettagli sulla release, ci domandiamo se la popstar non farà qualche comparsata, almeno negli Stati Uniti, durante il prossimo tour di Hetfield e soci…