Metallica: Lars Ulrich eletto cavaliere del principe di Danimarca

Lars Ulrich, batterista dei Metallica, è stato insignito del titolo di Cavaliere del principe di Danimarca: l’elezione è avvenuta lo scorso 26 Maggio, ma la medaglia rappresentativa del cavalierato (la Croce dell’ordine di Dannebrog) è stata consegnata personalmente ad Ulrich la scorsa settimana dal principe Federico di Danimarca, durante un viaggio del relae a San Francisco.

Ecco quanto dichiarato dal musicista a proposito della sua nuova carica:

“In Danimarca ci sono 5 milioni di persone e non succede molto, quindi sono davvero molto riconoscente. E il principe, che è un tipo davvero figo, si è presentato con una giacca di jeans: sono stato letteralmente colto di sorpresa, non sapevo cosa sarebbe successo.

Lui aveva una giacca di jeans, io una t-shirt bianca, e all’improvviso ha cominciato a parlare di qualcuno che aveva fatto grandi cose per la Danimarca, una cosa fighissima, e poi ho capito che ero io. Non ci sono state spade o cose del genere.

Ma adesso sono ufficialmente un cavaliere di Dannebrog, che è la bandiera danese.

Quindi devo procurarmi un cavallo per andare in giro con la mia medaglia.

A parte gli scherzi, è una bella cosa. Un mocciosetto, un batterista una band heavy metal, ottiene questo genere di onori? E’ davvero grandioso. Per cui ne sono felice e orgoglioso.”