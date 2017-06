Chi conosce e colleziona i Funko Pop, le ormai famosissime statuine in vinile, sa bene come i soggetti rappresentati siano i più disparati, dai personaggi di film e serie TV, anime, manga e fumetti, fino ad attori, wrestler e anche popolari musicisti.

Tocca ora ai Metallica vedersi trasformati in simpatici personaggi dalla testa enorme e gli occhi rotondi, per un’edizione che comprende James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo.

Finiranno nella vostra collezione?