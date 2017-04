Metallica: il video ufficiale di “Moth Into Flame” dal Lollapalooza in Cile

Continuano i video estratti dall’esibizione dei Metallica al Lollapalooza, svoltosi a Santiago del Cile lo scorso 1 Aprile.

Oggi la band ha reso disponibile in streaming la registrazione ufficiale della performance di “Moth Into Flame”, brano contenuto nell’ultimo album dei Metallica dal titolo “Hardwired…To Self-Destruct”.

Ricordiamo di seguito la setlist completa dello show:

01. Hardwired

02. Atlas, Rise!

03. For Whom The Bell Tolls

04. Fuel

05. One

06. Now That We’re Dead

07. Moth Into Flame

08. Harvester Of Sorrow

09. Halo On Fire

10. Motorbreath

11. Sad But True

12. Wherever I May Roam

13. Master Of Puppets

14. Fade To Black

15. Seek & Destroy

Encore:

16. Fight Fire With Fire

17. Nothing Else Matters

18. Enter Sandman