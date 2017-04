Metallica: il figlio di Robert Trujillo sostituirà il bassista dei Korn per le date live di aprile

Non è qualcosa che accade tutti i giorni. Il figlio 12enne di Robert Trujillo, Tye Trujillo, prenderà il posto del bassista dei Korn Reginald “Fieldy” Arvizu durante alcune date del tour sud americano della band di Jonathan Davis.

I Korn, riguardo alla defezione del loro bassista e all’avvicendamento del giovanissimo musicista, hanno dichiarato in un post pubblicato sulla loro pagina Facebook:

Siamo molto tristi che Fieldy non sia dei nostri durante questi show, ma al tempo stesso siamo emozionati di suonare alcune date con un giovane musicista come Tye. Non vediamo l’ora di riabbracciare il nostro fratello quanto ritorneremo negli States a maggio.

Trujillo senior, a proposito del figlio, ha raccontato al The Huffington Post:

Mio figlio è un incredibile bassista ed un grande compositore. Quando scrive le linee di basso e i riff io dico ‘Cavolo, avrei voluto scriverli io…’. É cresciuto ascoltando quello che voleva, ma al tempo stesso è stato influenzato da artisti come Jaco Pastorius, ma anche Miles Davis, Black Sabbath o Led Zeppelin. Ascoltiamo anche band come Queens Of The Stone Age e i Tool. É una vera spugna; ama anche il funk e James Brown. Questo ragazzino di appena 12 anni si ispira a diversi stili musicali e tutto ciò lo aiuta dal punto di vista creativo nella scrittura dei pezzi con la sua band.

Tye Trujillo è membro di una band, gli The Helmets, formata da altri giovanissimi musicisti; tra le band di riferimento i The Helmets citano Tool, Alice In Chains e Metallica, ovviamente.