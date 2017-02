Metal For Kids United: i dettagli dell’edizione 2017

Comunicato stampa:

Sabato 4 marzo 2017, al Crossroads di Roma (località Osteria Nuova), andrà in scena l’edizione 2017 del METAL FOR KIDS. UNITED! All-Star Charity Jam. L’evento benefico firmato Fabertroy Entertainment, lanciato per la prima volta lo scorso 13 febbraio 2016 giunge alla sua terza edizione con una full edition 2017, il cui incasso andrà totalmente in beneficenza per sostenere un nuovo progetto sociale destinato ai bambini con particolare attenzione ai disturbi dello Spettro Autistico. A beneficiarne sarà la ONLUS “Heroes Temporis For Autistic Children” di Salerno (http://www.heroestemporis.org/).

Headliner internazionale di questa edizione sarà l’americano Sir Russell Allen, cantante dei Symphony X, Adrenaline Mob e Trans Siberian Orchestra, nonché voce del progetto discografico benefico italiano MAV (Magni Animi Viri) al fianco di Amanda Somerville e Clive Riche, realizzato a sostegno della sopracitata ONLUS. Nuovamente in Italia per un tour benefico tra febbraio a marzo intitolato “Metal For Autism“, l’artista con la Rock On Agency, la Giancarlo Trotta Entertainment e la Fabertroy Entertainment ha scelto il Metal For Kids. United! festival per la data romana.

Ma il bill include anche altri numerosi nomi di prestigio dell’Heavy Metal “Made in Italy” affermati a livello internazionale e promettenti band romane, con lo scopo di portare un grande evento nella capitale, promuovendo dal punto di vista artistico la scena locale e il metal tricolore.

La nuova edizione vedrà il ritorno a “furor di popolo” del californiano Brian O’Connor (ex Vicious Rumors e successore del compianto Carl Albert) e il debutto al mini festival tra la line-up di cantanti di artisti del calibro Kobi Farhi (Orphaned Land), di Morby (Domine, ex Labyrinth) ed Alle Conti (Luca Turilli’s Rhapsody, Trick Or Treat), John Macaluso (ex Yngwie J. Malmsteen/ARK, Union Radio) special guest alla batteria, Luca Princiotta (DORO) alla chitarra e oltre a una ventina di musicisti talentuosi della scena nazionale.

Il format del mini festival avrà una durata di oltre 5 ore con il seguente running order:

OPENING BANDS (full band)

* Noumeno (Instrumental Prog/Death/Rock)

* De La Muerte (Modern Hard‘n’Heavy)

MINI-SETS (Membri originali/Ex con resident band)

* Trick Or Treat – feat. Alle Conti e Guido Benedetti

* Domine – feat. Morby e Stefano Bonini

* Secret Sphere – feat. Aldo Lonobile, Roberto Messina, Gabriele Ciaccia

* Vicious Rumors “tribute” – feat. Brian O’Connor

* Russell Allen – feat. De La Muerte

ALL-STAR JAM SESSION

Tutti gli ospiti a rotazione sul palco per suonare e cantare i classici del Metal e dell’Hard Rock

GUESTS LIST:

VOCALS

Sir Russell Allen – Symphony X, Adrenaline Mob, Trans Suberian Orchestra, MAV

Brian O’Connor – ex Vicious Rumors, Deadlands, Consfearacy

Kobi Farhi – Orphaned Land

Morby – Domine, ex Labyrinth

Alessandro Conti – Luca Turilli’s Rhapsody, Trick Or Treat

Roberto “Ramon” Messina – Physical Noise, ex Secret Sphere

Fabio Dessi – Arthemis

Titta Tani – Badass, ex DGM

Valentina Bucci – Setanera

Helena Pieraccini – Sailing To Nowhere

Enrico “Erk” Scutti – ex Cheope, ex Figure of Six, KLEE Project

Gianluca Mastrangelo – De La Muerte

Francesco Marino – John Macaluso & Union Radio

Claudio Vattone – Timestorm, Edenslave

GUITARS

Luca Princiotta – Doro, ex Blaze Bayley

Diego Reali – ex DGM, Hevidence

Aldo Lonobile – Secret Sphere

Andy Martongelli – Arthemis, solo artist

Guido Benedetti – Trick Or Treat

Francesco Mattei – Noveria, Ethernity

Leonardo Porcheddu – live session per Mark Boals, Vitalij Kuprij, John Macaluso, Mistheria, Vivaldi Metal Project

Andrej Surace – Heretic’s Dream

Marco Pavic – Pavic

Pietro Pacio Baggi – Anticlockwise, Lucky Bastardz

KEYBOARDS

Paolo Campitelli – Kaledon, Timestorm

Giulio Cattivera – Dragonhammer

Alessio Contorni – Setanera, Sailing To Nowhere

BASS

Enrico Sandri – Utopia, Setanera, Karnia

Carlo Fantoni – Windrow, Universi Paralleli

Erica Berton – Physical Noise

Francesco Bucci – Stormlord

DRUMS

John Macaluso – John Macaluso & Union Radio, session for Symphony X, ex Yngwie Malmsteen, Ark

Andrea De Carolis – Timestorm, Edenslave

Emiliano Bonini – Hevidence

Andrea Gianangeli – Dragonhammer

Stefano Bonini – Domine

