Megadeth: Electra Mustaine aggiorna i fan sul reality sulla sua famiglia

In una recente intervista, Electra Mustaine, la biondissima figlia di Dave Mustaine, è tornata a parlare del reality show incentrato sulla sua famiglia e sul trasferimento a Nashville.

A quanto pare, però, i numerosi fan che non vedono l’ora di assistere alle emozionanti puntate di “The Mustaines” dovranno prepararsi ad una lunga attesa.

Ecco quanto dichiarato dalla bella Electra:

“Abbiamo girato l’episodio pilota del reality show e questo ci ha tenuti davvero impegnati. Siamo tutti coinvolti in qualcosa, io sono alle prese con la mia carriera, mio padre ha avuto la pubblicazione dell’ultimo, meraviglioso album, per cui siamo tutti focalizzati sulle priorità. Partiamo da qui e vedremo cosa succede con il reality show. Non lo sappiamo ancora. Vedremo.”