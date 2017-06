Max & Iggor Cavalera + Overkill: una data live in Italia a dicembre

Comunicato Vertigo:

Un bel package degno del metal più heavy ed influente è in arrivo in Italia il prossimo 5 Dicembre. “Mtv Headbangers Ball Tour” è un salto nel metal degli anni ’80/’90! Con MAX & IGGOR CAVALERA Return To Roots, OVERKILL, INSOMNIUM e Deserted Fear insieme on the road, sarà una serata di musica ad alto volume e corna alzate al cielo! Il ritorno dei fratelli Cavalera che eseguiranno per intero “Roots”, i thrash metaller Overkill col tour del nuovo album “The Grinding Wheel”. A seguire INSOMNIUM e Deserted Fear!

Dal vivo il 5 Dicembre prossimo al Live Club di Trezzo (Milano).

martedì 5 dicembre

Mtv Headbangers Ball Tour

feat.

MAX & IGOR CAVALERA return To Roots

Overkill

Insomnium

DESERTED FEAR

LIVE MUSIC CLUB – Trezzo sull’Adda – Milano

Prezzo in cassa € 37 se acquisti on line € 32 + diritti

Biglietti in vendita dal 20 giugno ore 10

Prenotazione tavoli sala + 39 347 19 77 297

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 20 Giugno.

Evento Facebook