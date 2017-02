I Mastodon hanno diffuso in streaming l’audio di “Show Yourself“, nuovo brano contenuto nel nuovo album “Emperor Of Sand” in uscita il prossimo 31 Marzo per Reprise Records.

Di seguito ricordiamo tracklist e artwork di copertina di ““:

01. Sultan’s Curse

02. Show Yourself

03. Precious Stones

04. Steambreather

05. Roots Remain

06. Word To The Wise

07. Ancient Kingdom

08. Clandestiny

09. Andromeda

10. Scorpion Breath

11. Jaguar God