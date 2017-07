Masterplan: il lyric video della nuova versione di “The Chance”

I Masterplan di Roland Grapow hanno pubblicato pochi giorni fa, precisamente il 30 giugno, il loro nuovo album, intitolato “PumpKings“. La caratteristica di questo lavoro è quella di essere composto da brani degli Helloween del periodo in cui Grapow ha appunto fatto parte della band, risionati per l’occasione. Un estratto dal full length è il brano “The Chance“, contenuta in “Pink Bupples Go Ape” e qui riproposta con il relativo lyric video.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. The Chance

02. Someone’s Crying

03. Mankind

04. Step Out Of Hell

05. Mr. Ego

06. Still We Go

07. Escalation 666

08. The Time Of The Oath

09. Music

10. The Dark Ride