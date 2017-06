Marilyn Manson: una petizione contro il concerto a Villafranca

Si avvicinano le prossime date italiane di Marilyn Manson e, come prevedibile, tornano fuori le polemiche. Il fulcro del problema sembra essere però solo il concerto di Villafranca (VR), in programma il 26 luglio, e questa volta le segnalazioni arrivano addirittura da una petizione online. Ad essere sinceri, il testo della suddetta petizione è a dir poco confuso. Oltre a non essere aggiornato (non si fa riferimento alla terza data italiana in programma, quella di Torino), la petizione fa dapprima un riferimento ai soliti gesti “blasfemi” compiuti da Manson durante i suoi concerti e ai contenuti satanici che lo contraddistinguerebbero. Dopo questa premessa però, non è chiaro quale sia la richiesta effettiva della petizione; si fa infatti riferimento alla laicità dello Stato per fare in modo che i villafranchesi si assumano le proprie responsabilità nel permettere che simili contenuti dannosi vengano diffusi sul territorio. Tutto questo, naturalmente, pensando alle giovani generazioni, ritenute particolarmente fragili e influenzabili.

Lasciamo a voi i commenti su questa petizione, che non è la prima e sicuramente non sarà l’ultima, e sui fraintendimenti che la costellano; forse, più che preoccuparsi per la petizione in sè, ci swsrebbe da preoccuparsi per quelle oltre 1600 persone che la petizione l’hanno firmata…