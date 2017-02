Mammoth Mammoth: i dettagli del nuovo album “Mount The Mountain”

I rocker australiani Mammoth Mammoth hanno svelato i dettagli del loro quarto album di studio, che si intitolerà “Mount The Mountain” e verrà pubblicato il prossimo 28 Aprile per Napalm Records.

Il disco vedrà la luce nei formati CD Digi Pack, Digital Download ed LP.

Di seguito la tracklist dell’album:

1. Mount The Mountain

2. Spellbound

3. Hole In The Head

4. Kickin’ My Dog

5. Procrastination

6. Sleep Walker

7. Epitome

8. Hard Way Down

9. Wild And Dead

10. Cold Liquor

11. I Cant Get You Out Of My Head ( Bonus Track )

Questo, invece, l’artwork di “Mount The Mountain”: