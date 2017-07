Malpaga Folk & Metal Fest: i dettagli dell’edizione 2017

Comunicato stampa:

5° – MALPAGA FOLK & METAL FEST 2017 – Castello di Malpaga (BG)

Ci siamo…!!! Le date per questa Quinta Edizione sono definite e il cast è completato.

Venerdì 28 Luglio – Sabato 29 Luglio – Domenica 30 Luglio 2017

L’ultimo week-end di luglio sarà come sempre dedicato al nostro caro Folk-Metal Fest nell’ambito della Festa del Gruppo Giovani Cavernago e Malpaga (BG) e che nel tempo sta acquistando un posto di rilievo nei Festival Rock italiani.

Sempre all’ombra del poderoso maniero dall’aspetto imponente e minaccioso, una volta centro del Principato che Bartolomeo Colleoni, capitano generale di Venezia, si era costruito (XV° secolo), la location sarà quella nuova, confortevole e accogliente che già ci ha ospitato l’anno scorso. Lo spazio per il campeggio è raddoppiato così come lo spazio ristorazione. Le band esordienti sono sicuramente all’altezza del rinomato Festival e gli headliners sono quanto di meglio si possa trovare in Europa e in Italia.

Come sempre l’ingresso, il parcheggio e il campeggio saranno rigorosamente gratuiti e questo grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Giovani – Cavernago e Malpaga – che ci dà ancora una volta questa grande possibilità mettendo a disposizione l’Area Feste e il duro, anzi, pazzesco lavoro di gestione generale.

Non ci resta che augurarvi buon divertimento e se volete che questa festa abbia un seguito spargete il verbo del … MALPAGANESIMO…!!!

Evento Facebook

MALPAGA 2017 – bill completo – ingresso gratuito

Venerdì 28 Luglio

TYR (Fær Øer) unica data in Italia

EPHYRA

CALICO JACK

HERCUNIA

Sabato 29 Luglio

DALRIADA (Hu)

O. D. R.

ARCANA OPERA A.W.

M.A.I.M.

Domenica 30 Luglio

DIABULA RASA

ULVEDHARR

VALLORCH

ICETHRONE

DA MILANO – COME ARRIVARE –

Milano, Tangenziale Est

Viadotto Parchi – A51 direzione Venezia/Orio al Serio aeroporto

Continuare su: A4 direzione Venezia

Km 30 – uscita direzione Seriate

Girare a sinistra : SS498 in direzione di SS482 – BRESCIA – CREMONA

Alla rotonda, prendere la 1° uscita: SP96 – ( 0.2 km di curve)

Arrivo: Malpaga, Via del Castello di Malpaga