Comunicato Vertigo:

Magnum in concerto

Un gradito ritorno, per festeggiare i 40 anni di carriera di una band fondamentale nel panorama hard rock e AOR… Con il ritorno in line up di Bob Catley, Tony Clarkin e Alan Barrow!

MAGNUM

Venerdì 13 aprile 2018

Legend Club – Viale Enrico Fermi 98 – Milano

