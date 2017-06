M.O.D.: il nuovo album “Busted, Broke, & American” in uscita a luglio, i dettagli

I M.O.D. sono tornati di nuova in azione. Nonostante la dichiarazione rilasciata due anni fa dal leader e mastermind della band Billy Milano, che affermava di abbandonare definitivamente le scene musicali, a sorpresa, i M.O.D. pubblicheranno un nuovo album intitolato “Busted, Broke, & American” il prossimo 7 luglio tramite Megaforce Records.

Di seguito tracklist e artwork del nuovo disco:

01. Eisenhower Was Right

02. The Final Declaration

04. You’re A Fucking Dick

05. Busted, Broke & American

06. Fight

07. Hooligan

08. Billy Be Damned

09. Shattered Dreams & Broken Glass

10. They

11. All Out Of Bubblegum

12. Go Go Revolution

12. Kennedy Speaks