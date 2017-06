Living Colour: cambio di location per il concerto di Milano

Comunicato Hub Music Factory:

Comunichiamo che la data dei Living Colour prevista il prossimo 17 settembre non si terrà presso il Bloom di Mezzago bensì al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI).

Il concerto sarà inserito all’interno del GROOVE DAY Festival Weekend, manifestazione in cui si esibiranno i migliori batteristi, bassisti e percussionisti italiani e internazionali; il festival si terrà presso la location il 16 e 17 settembre, maggiori info a breve disponibili su www.liveclub.it e www.notak.it

Il biglietto per il concerto dei Living Colour non dà accesso all’intera manifestazione del Groove Day ma solo dalla fascia oraria in cui si inserisce lo spettacolo della band.

INFO BIGLIETTI

Gli acquirenti in possesso del biglietto acquistato in prevendita per il concerto al Bloom di Mezzago devono richiedere il rimborso dello stesso entro e non oltre il 1 settembre presso il punto vendita di acquisto oppure, in caso di acquisto online, contattando il circuito di prevendita di riferimento.

I biglietti per il concerto al Live Club di Trezzo sono invece disponibili a partire da giovedì 22 giugno nei circuiti Ticketone e Mailticket.

I Living Colour sono una vera e propria leggenda del rock. Progetto nato a New York nel 1984, raggiungono il successo con il primo album in studio, “Vivid” (1988), doppio platino che ha sfornato la hit “Cult Of Personality” con cui la band ha vinto il Grammy per la Best Hard Rock Performance nel 1990. L’anno seguente arriva il secondo Grammy con l’album “Time’s Up” (1990), da lì in poi si susseguono riconoscimenti e nomination che attestano l’incredibile capacità compositiva del gruppo.

Rolling Stone li ha definiti “i pionieri del funk metal” ma è davvero difficile etichettare la loro essenza in un unico genere; i Living Colour sono infatti la perfetta fusione e armonia tra generi disparati come heavy metal, jazz, funk, alternative rock e hip hop. Poche band sanno mixare così tante influenze musicali e raggiungere il successo per poi mantenere intatta la propria vena creativa per più di trent’anni.Infatti, nonostante cambi di line-up e una breve rottura (lo scioglimento dal 1995 al 2000), il gruppo è ancora oggi attivo ed è in arrivo nel 2017 il nuovo album “Shade”, di cui potrete sicuramente avere un assaggio con il prossimo tour. I Living Colour sono Vernon Reid (chitarra), Corey Glover (voce), Will Calhoun (batteria) e Doug Wimbish (basso).

Special guest del tour gli Stone Broken, quartetto hard rock inglese formato da Rich Moss (voce/chitarra), Chris Davis (voce/chitarra), Kieron Conroy (basso) e Robyn Haycock (batteria/voce). La band ha pubblicato nel 2016 l’album di debutto “All In Time” prodotto da Romesh Dodangoda (Motorhead, Bring Me The Horizon, Bullet For My Valentine).

Vi ricordiamo inoltre che la band si esibirà in Italia per tre date complessive, il 15 settembre presso Zona Roveri a Bologna, il 16 settembre all’Orion di Roma e il 17 settembre al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI).

Di seguito riportiamo i dettagli degli show:

LIVING COLOUR

+ Special Guest: STONE BROKEN

15 settembre 2017

ZONA ROVERI |BOLOGNA

Ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone e Boxol.

16 settembre 2017

ORION |ROMA

Ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone e Box Office Lazio e Etes.

17 settembre 2017

LIVE MUSIC CLUB | TREZZO SULL’ADDA (MI)

Ingresso in prevendita 25,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone e Mailticket.