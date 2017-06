Lionize: il nuovo album “Nuclear Soul” in uscita a settembre; online il video di “Blindness To Danger”

I Lionize pubblicheranno il loro nuovo album “Nuclear Soul” il prossimo 8 settembre in formato digitale, CD e LP, tramite The End Records. La band ha inoltre diffuso online il video di “Blindness To Danger“, primo singolo estratto dal nuovo full length.

Hank Upton, bassista dei Lionize, commenta così il senso delle canzoni:

Per gran parte della nostra carriera abbiamo sempre seguito il nostro istinto e ci siamo buttati a capofitto nelle cose senza ma considerare quanto potesse essere folle un’idea relativa ad una canzone, ad uno show o ad un tour. Credo che la passione e la predisposizione ad affrontare i rischi ci abbia condotto molto lontano. Naturalmente ciò significa anche camminare come un funambolo su una corda tesa. La stessa cosa accade nella vita personale con le storie d’amore e con l’abuso di sostanze, ecc… La passione e il cuore ti conducono un po’ dappertutto, ma fino a dove possiamo spingerci? Quale confine non dobbiamo oltrepassare? Con queste lyrics tento di addentrarmi in questa riflessione.

Di seguito tracklist e artwork del disco:

01. Darkest Timeline

02. Face Of Mars

03. Fire in Athena

04. Power Grid

05. Ain’t It A Shame

06. Election Year

07. March Of The Clones

08. Let You Down

09. The Mad Scientist of Sunshine

10. Nuclear Soul

11. Blindness To Danger