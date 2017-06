I prog metaller norvegesi Leprous pubblicheranno il loro nuovo album, intitolato “Malina“, il prossimo 25 agosto per InsideOut Music. Un estratto dal full length, il brano “From The Flame” e il relativo video ufficiale, è ora disponibile online.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. Bonneville

02. Stuck

03. From The Flame

04. Captive

05. Illuminate

06. Leashes

07. Mirage

08. Malina

09. Coma

10. The Weight Of Disaster

11. The Last Milestone