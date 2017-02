L.A. Guns: primi dettagli del nuovo album, “The Missing Peace”

Sembra che stia effettivamente prendendo forma il nuovo album degli L.A.Guns, il primo che vede la storia reunion tra Tracii Guns e Phil Lewis. La conferma che la preparazione dell’album stia procedendo arriva da un post pubblicato sulla pagina Facebook della band, che anticipa quelli che saranno titolo dell’album e la tracklist. Il nuovo full length quindi si dovrebbe intitolare “The Missing Peace“, mentre questi dovrebbero essere i titoli dei brani:

Sticky Fingers

Speed

Baby Gotta Fever

Drop Of Bleach

Don’t Bring A Knife

The Devil Made Me …

All The Same To Me

Sweet Christine

The Flood Is The Fault Of The Rain

Kill It Or Die

The Heart Turns Black

The Earth Turns Black

Vedremo se ci sarà una reale corrispondenza tra queste informazioni e la realtà.