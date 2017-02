KXM: il video ufficiale di “Blackout”

I KXM, il supergruppo formato da Doug Pinnick dei King’s X, dal chitarrista dei Dokken George Lynch e da Ray Luzier dei Korn, pubblicheranno il loro nuovo album, il secondo della loro carriera, intitolato “Scatterbrain“, il prossimo 17 marzo per Rat Pak Records. Una nuova anticipazione dal full length, il brano “Blackout” e il relativo video ufficiale, è ora disponibile online.

Ricordiamo la tracklist di “Scatterbrain”:

01. Scatterbrain (il video ufficiale)

02. Breakout

03. Big Sky Country

04. Calypso

05. Not A Single Word

06. Obsession

07. Noises In The Sky

08. Panic Attack

09. It’s Never Enough

10. True Deceivers

11. Stand

12. Together

13. Angel