Nuova anteprima per i Kryptonite di Jakob Samuel (voce), Pontus Egberg (basso), Robban Back (batteria) e Mike Palace (chitarra). Questa volta la band ha reso disponibile il lyric video di “Across The Water”, brano contenuto nell’omonimo debut album della band in uscita il prossimo 4 Agosto per Frontiers Music Srl.