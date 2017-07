Korpiklaani: in uscita ad agosto il live album “Live At Masters Of Rock”, i dettagli

I Korpiklaani pubblicheranno il loro primo live album intitolato “Live At Masters Of Rock” il prossimo 25 agosto tramite Nuclear Blast. La release, che sarà distribuita in una confezione comprendente Blu-ray/DVD + 2CD, contiene le registrazioni della performance al Masters Of Rock 2016 tenutosi in Repubblica Ceca e un ulteriore show completo registrato nel 2014.

Ecco un’anteprima tratta dal “Live At Masters Of Rock“, ovvero il live video di “Pilli On Pajusta Tehty“:

Jonne Järvelä, frontman della band finlandese, ha commentato:

Questa è la nostra prima DVD release e siamo molto orgogliosi del risultato. Non ci sono sovraincisioni né aggiustamenti: ci sono tutti gli errori di esecuzione. Si tratta di noi, i Korpiklaani… un live rock’n’ roll autentico. Ho impiegato molto tempo durante la fase di mastering insieme a Svante Forsbäck, che si è occupato di recente del mastering dei Rammstein… abbiamo lavorato sodo per ricreare l’ambientazione live e la partecipazione del pubblico. Quando metti su il disco sembra di stare realmente al concerto.

Di seguito la tracklist e l’artwork di “Live At Masters Of Rock“:

Blu-ray/DVD

2016:

01. Intro (Tanhuvaara)

02. A Man With A Plan

03. Journey Man

04. Pilli On Pajusta Tehty

05. Erämaan Ärjyt

06. Lempo

07. Sahti

08. Ruumiinmultaa

09. Vaarinpolkka

10. Viima

11. Metsämies

12. Kultanainen

13. Kipumylly

14. Ämmänhauta

15. Rauta

16. Kylästä Keväinen Kehto

17. Wooden Pints

18. Vodka

19. Beer Beer

2014:

01. Intro (Tanhuvaara)

02. Tuonelan Tuvilla

03. Ruumiinmultaa

04. Metsämies

05. Kantaiso

06. Juodaan Viinaa

07. Petoeläimen Kuola

08. Sumussa Hämärän Aamun

09. Vaarinpolkka

10. Kultanainen

11. Uniaika

12. Louhen Yhdeksäs Poika

13. Uni

14. Vodka

15. Ievan Polkka

16. Rauta

17. Wooden Pints

18. Pellonpekko

19. Happy Little Boozer

