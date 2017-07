Klogr: i primi dettagli del nuovo album “Keystone” e nuovo video in streaming

I Klogr hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album “Keystone”, in uscita il prossimo 6 Ottobre per Zeta Factory (distribuzione Goodfellas).

La band ha reso disponibile in streaming il video del brano “Prison Of Light”, primo estratto dalla release:

“Keystone, ‘la chiave di volta’, è un elemento indispensabile attorno al quale ruota un sistema, una dottrina, una scuola di pensiero, una serie di eventi. Il nuovo album è infatti la massima rappresentazione del nostro lavoro, di quello in cui crediamo e di quello che vogliamo esprimere con la nostra musica.”

Ecco quanto dichiarato dalla band in merito alla release: