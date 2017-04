Killswitch Engage: primo live show in realtà virtuale

Il prossimo 17 Aprile NextVR e Live Nation trasmetteranno il live show dei Killswitch Engage all’House of Blues a Houston, Texas, in realtà virtuale. I fan della band si troveranno in prima fila e avranno accesso on stage grazie ad una nuova tecnologia che li trasporterà in una realtà immersiva totale. Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere.

Il sistema live VR sarà disponibile in maniera gratuita grazie all’app NextVR. I fan, tramite il visore e le cuffie della piattaforma Google Daydream o Samsung Gear connessi ad uno smartphone, scaricando la suddetta app da Oculus store per GearVR o Google Play store per Daydream, potranno godere del live show in realtà virtuale.

Maggiori informazioni sul concerto sono reperibili a questo link.