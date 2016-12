Killin’ Baudelaire: Nuovi appuntamenti live e venerdì a Milano, in apertura all’ultimo show Mellowtoy

Continua il fortunato tour delle Killin’ Baudelaire, la nuova formazione tutta al femminile di Milano. Tante sono le state le tappe live del quartetto fino ad oggi, tra cui citiamo i fortunati concerti a Genova, Vercelli, Pavia, Modena e Brescia. Ai più prestigiosi palchi del Nord Italia, si sono aggiunti oggi due altri live club, per un totale di 4 date consecutive, con partenza da Modena martedì 27 dicembre e chiusura a Frosinone venerdì 30, per completare come si deve quest’intenso 2016 di concerti.

La prossima tappa è il prossimo 23 dicembre al Black Hole di Milano, in occasione dell’imperdibile ultimo show dei Mellowtoy.

Questo il calendario completo, in continuo aggiornamento:

Venerdì 23/12 Black Hole – Milano w/ MELLOWTOY > http://bit.ly/2fUNsZQ

Martedì 27/12 Pilly American Diner Cafè – San Prospero (MO) > http://bit.ly/2hPi3HU

Mercoledì 28/12 Tirabusciò – Soveria Mannelli (CZ) > http://bit.ly/2ge7HD0

Giovedì 29/12 Morrison – Sellia Marina (CZ) > http://bit.ly/2ginNZQ

Venerdì 30/12 Satyricon Music Club – Alatri (FR) > http://bit.ly/2gXiVYP

Sabato 07/01 Circus – Firenze > http://bit.ly/2flTFe9

Venerdì 10/02 Officine Sonore – Vercelli

Mercoledì 08/03 Garage Sound – Bari