Kee Of Hearts: il video di “A New Dimension”

I Kee Of Hearts, band composta da Tommy Heart, vocalist dei FAIR WARNING, e Kee Marcello, ex chitarrista degli EUROPE, hanno reso disponibile in streaming il video ufficiale del brano “A New Dimension”, contenuto nell’album di debutto della band dal titolo “Kee Of Hearts”, in uscita il 15 Settembre per Frontiers Music Srl.

Di seguito la tracklist e l’artwork della release:

01. The Storm

02. A New Dimension

03. Crimson Dawn

04. Bridge To Heaven

05. Stranded

06. Mama Don’t Cry

07. Invincible

08. S.O.S.

09. Edge Of Paradise

10. Twist Of Fate

11. Learn To Love Again