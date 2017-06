Kadavar: il nuovo album “Rough Times” in uscita a settembre

I Kadavar pubblicheranno il loro nuovo album “Rough Times” il prossimo 29 settembre tramite Nuclear Blast.

Il batterista Tiger commenta così il nuovo full length:

Il processo di realizzazione di questo disco è stato molto intenso, in un certo senso è stato un viaggio dentro il mio inferno personale. Lavoravo tutto il giorno senza sosta e quando arrivava la sera c’erano diverse cose che mi torturavano… Queste nuove canzoni sono folli e assurde qualche volta, ma anche serie e personali. E’ l’ambiguità che tiene unito ‘Rough Times’. Ciascuna canzone si è evoluta sviluppando un sentimento specifico molto forte. Abbiamo deciso questo titolo proprio perché mette in evidenza questo dualismo. Non si tratta solo di una cosa divertente, ma al tempo stesso non è un titolo serio al 100%. Noi siamo ok, ma questo mondo ha smarrito qualcosa…Non siamo pienamente d’accordo su come vanno le cose oggi ne vogliamo adeguarci, ma al tempo stesso siamo sconvolti per tutto ciò che accade. Diciamo che si parla di tempi difficili quando, una volta sveglio la mattina desideri solo morire, ma a volte ci possono essere momenti duri anche per ragioni più triviali. Questo collage che costituisce la cover si adatta perfettamente al titolo. Il disegno mi è venuto in mente durante il processo creativo dell’album.