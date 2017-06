Jyrki 69: il video di “Bloodlust” con Lemmy, Dizzy Reed e Tracii Guns

Jyrki 69, leader dei The 69 Eyes, ha reso disponibile in streaming il video di “Bloodlust”, brano contenuto nel suo primo disco solista dal titolo “Helsinki Vampire”, in uscita il prossimo 23 Giugno per Cleopatra Records.

Il video, diretto da Vicente e Fernando Cordero di Industralism Films, vede l’apparizione di Lemmy Kilmister, Dizzy Reed, Tracii Guns e dell’attore di film per adulti Ron Jeremy.

Le scene del video in cui compare Lemmy sono tratte dal film “Sunset Society”, in uscita nel 2018, in cui un gruppo di rocker vampiri guidati dal personaggio interpretato proprio dal compianto Lemmy spadroneggia sul Sunset Strip.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork della release:

01. Ad Infinitum

02. Versailles

03. Spanish Steps

04. Bloodlust (from “Sunset Society”)

05. Last Halloween (from “Halloween Hell House”)

06. Happy Birthday

07. Call Of The Night

08. Perfection

09. Close Your Eyes (from “Close Your Eyes”)

10. In Your Dreams

11. Sayonara (CD only)